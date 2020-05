Servidores da sede e unidades operacionais do Depasa em Rio Branco receberam nesta quarta-feira, 20, a vacina influenza, contra gripe comum. A imunização para os servidores da sede aconteceu pela quarta-feira, 20, no prédio do Depasa, no centro da cidade. À tarde, na ETA 2, foram imunizados os trabalhadores das unidades operacionais. A iniciativa do governo, por meio do Depasa, contou com a parceria da Divisão de Vigilância Sanitária (DVS) e Secretaria Municipal de Saúde.

A imunização dos servidores integra o conjunto de medidas de prevenção e segurança aos trabalhadores do Depasa. Ainda tarde desta quarta-feira, 20, o espaço onde funciona a sede passou por higienização e desinfecção. A medida preventiva busca reduzir o risco de contaminação pelo novo coronavírus, causador da Covid-19.

Em cumprimento ao decreto governamental que estabelece medidas de enfrentamento ao coronavírus, desde o dia 20 de março quando haviam sido registrados os três casos de Covid-19 no Acre, o atendimento presencial nas unidades do Depasa foi suspenso e os servidores com idade acima de 60 anos ou que integram grupos de risco foram dispensados de ir ao local de trabalho. Os serviços essenciais continuam mantidos com equipes que trabalham em regime de revezamento e plantão.

Outro cuidado já adotado foi a aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e novo fardamento. Na capital e interior do estado, profissionais das áreas de elétrica e eletromecânica já contam com novo uniformes. O novo vestuário é vestimenta especial confeccionada com material antichama que proporciona mais conforto e segurança aos profissionais no exercício de suas funções.

“Os EPIs são necessidade de todo trabalhador, é obrigação do órgão fornecer. Por isso cuidamos também para garantir a segurança e condições de trabalho a todo pessoal da área operacional. ”, informa o diretor-presidente do Depasa, engenheiro Tião Fonseca.