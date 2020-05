Da assessoria – A Federação de Futebol do Estado do Acre marcou para o dia 2 de junho uma reunião com os representantes dos nove clubes que disputam o Campeonato Estadual.

A confirmação do encontro foi feita nesta quarta-feira, 20, pelo presidente da entidade Antônio Aquino Lopes. Na reunião serão discutidos assuntos relacionados ao possível retorno da competição.

Segundo o presidente, existe uma previsão para a segunda quinzena de junho. “Tudo vai depender dos protocolos estabelecidos pelo Governo do Estado e a Prefeitura de Rio Branco em relação à Covid-19”, disse o presidente.

A proposta da Federação de Futebol, caso o campeonato seja retomado, é realizar jogos sem a presença da torcida, como medida preventiva ao novo coronavírus.

O presidente Antônio Aquino disse ainda que as partidas serão transmitidas pelo canal on-line Mycujoo FFAC TV. “ É uma maneira de não privar o torcedor de ver os jogos”, ressaltou o dirigente.

O Campeonato Estadual de Futebol foi suspenso no dia 17 de março por conta da Covid-19. O Galvez foi o campeão do primeiro turno, após vencer o Atlético por 4 a 1.

Para o returno estão programados 24 jogos, em 15 datas, com 13 partidas no Estádio Arena Acreana, nove no Florestão e dois no Ferreirão, em Plácido de Castro.