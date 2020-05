Como forma de conscientizar a população sobre o distanciamento social neste período de pandemia da Covid-19, a Prefeitura de Rio Branco inicia a partir desta quarta-feira, 20, intervenção nos espaços de equipamentos esportivos geridos pelo município. A iniciativa será executada pela equipe da Fundação Municipal de Cultura, Esporte e Lazer Garibaldi Brasil.

As abordagens serão feitas em diversas regionais da cidade, tais como 6 de Agosto, Belo Jardim, Vila Acre, Cadeia Velha, São Francisco, Tancredo Neves, Estação Experimental, Calafate e João Eduardo, entre outros.

A interdição será feita com cartazes que conscientizam sobre a importância do isolamento social neste momento, e se necessário, com cadeados e correntes para interditar o espaço. Para isso, as equipes entrarão em contato com os presidentes de bairro para alinharem as abordagens com quem tentar usar os espaços.

“Essa foi uma medida solicitada diretamente pela prefeita Socorro Neri, como forma de ajudar a diminuir o número de contaminados pela Covid-19 em Rio Branco. Nossas equipes estarão seguindo todas as recomendações de uso de máscara e álcool em gel, para levar a esse público das 10 regionais a mensagem de que o desafio agora é vencer a pandemia”, destaca o diretor de Esporte e Lazer da Prefeitura, Afrânio Moura. Por Márcia Moreira.