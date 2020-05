Antes disso, ele contou que ficou assustado com a doença. “Era como algo tivesse comendo meus pulmões, era de se desesperar. Não gosto nem de lembrar”, contou em reportagem exibida no dia 12.

Deste total, quatro estão no PS, 28 no Into e sete no Hospital do Juruá. Dos 39 leitos de UTI, 34 estão ocupados, sendo que há cinco vagas apenas no Into.