Assessoria – O governador Gladson Cameli anunciou nesta segunda-feira, 18, a abertura de um processo seletivo para a contratação emergencial de mais 54 médicos que irão trabalhar em 18 cidades do Acre, fortalecendo o enfrentamento do governo do Estado à pandemia de Covid-19.

As inscrições dos profissionais interessados podem ser feitas até o dia 26 de maio nas unidades da Secretaria de Saúde (Sesacre) de Rio Branco, Brasileia, Sena Madureira, Tarauacá e Cruzeiro do Sul.

No vídeo de anúncio, ele ainda lembra que o governo do Estado já convocou, só na última semana, mais 125 profissionais de saúde para atuar na guerra contra o coronavírus. Além disso, as obras do Hospital de Campanha seguem a todo vapor e a unidade deve ser entregue nos primeiros dias de junho.

Ainda assim, o governador faz um apelo à população e pede consciência a todos para obedecerem as regras de isolamento e distanciamento social, atualmente a medida mais eficiente contra a propagação do coronavírus, pois mesmo sendo uma situação de sacrifícios é a melhor chance de proteger os entes queridos e evitar o colapso do sistema público de saúde.