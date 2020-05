O mais recente levantamento sobre o avanço do novo coronavírus no Acre, publicado nesta quarta-feira, 20, no boletim parcial da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), aponta um novo recorde de casos positivos em menos de 24 horas: 335, totalizando 2.817 diagnósticos confirmados para Covid-19 desde o início da pandemia no estado.

O acréscimo de novos casos supera em 87 o registrado na terça-feira, 19. O número de óbitos pela Covid-19 no Acre também teve um aumento nesta quarta, passando de 73 para 76. As informações são do Centro de Infectologia Charles Mérieux, repassadas ao Departamento de Vigilância em Saúde, órgão da Sesacre.

Os três novos registros de morte por coronavírus são:

Um homem, cujas iniciais do nome são R. A. B. S, de 73 anos, e que tinha dado entrada na UPA do Segundo Distrito. Ele apresentava hipertensão arterial e tinha histórico de diabetes. O idoso faleceu nesta terça-feira, 19.

Um homem, F. B.C., de 91 anos, morador de Cruzeiro do Sul que deu entrada no Hospital do Juruá no dia 18 de maio. Ele faleceu nesta quarta-feira, 20. No seu histórico de agravos há doença pulmonar obstrutiva crônica e diabetes.

Uma mulher de 94 anos, U. M. N. C., que deu entrada na Pronto-Clínica de Rio Branco, sem informações de data de ingresso e tendo falecido na terça-feira, 19. A idosa tinha agravo de hipertensão arterial, entre outra comorbidade.