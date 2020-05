A deputada estadual Maria Antônia e o presidente estadual do Partido Republicano da Ordem Social (PROS), Dêda, vêm através desta nota homenagear com grande alegria todos os pedagogos acreanos que se prestam a transmitir seus conhecimentos as demais.

O pedagogo é aquele que sempre transfere o que sabe e aprende um pouco mais do que sabe com seus alunos. Nenhuma aula é igual, sempre terão novas histórias para contar e apreciar. Parabéns, pedagogo, pelo seu dia, hoje, 20 de maio!

“Devemos reconhecer a responsabilidade de ser um pedagogo. Sem obrigações de mudar o mundo, ele é o único que pode moldar o amanhã a partir do ensino. Faz sem querer nada em troca e, muitas vezes, nem percebe que pode tanto, e eu e meu esposo Dêda não poderíamos deixar de prestar esta homenagens a esses profissionais deixa um legado sem exigir elogios por isso. O que ele ensina é para a posteridade. Parabéns pelo seu dia, pedagogo!!!!”, enfatizou a parlamentar.