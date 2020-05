Uma das obras de maiores prioridades do estado é a construção dos hospitais de campanha, em Cruzeiro do Sul e Rio Branco. As obras são acompanhadas de perto pela equipe da SEINFRA.

Em entrevista a uma emissora local na manhã desta quarta-feira (20), o secretário da SEINFRA Ítalo Medeiros falou sobre detalhes das duas obras e se disse animado para que no dia 10 o governador Gladson Cameli entregue o hospital de campanha da Capital.

“São mais de 60 homens trabalhando sem parar, acompanhados por 6 engenheiros de todas as áreas para que não tenhamos nenhum imprevisto. Esse hospital de campanha em Rio Branco irá desafogar o sistema de saúde, que atualmente se encontra no limite”, disse.

O secretário informou ainda que com a entrega da unidade de Rio Branco e de Cruzeiro do Sul o estado cumpre as metas estabelecidas e passa das 500 vagas de leitos, divididos entre enfermarias e intensivas.

“O governador Gladson Cameli está a todo tempo acompanhando o andamento, pois tudo que fizermos agora é ganho de vidas, mortes a menos, porque a situação fica cada vez mais complicada, disse ítalo Medeiros.”

No último boletim divulgado pela Sesacre, o Acre ultrapassou a marca dos 2.500 casos de infectados e o número de mortes registradas já somam 73 nos dados registrados ontem.