O último boletim publicado nesta quarta-feira, 20, pela Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), aponta um novo recorde de casos positivos em menos de 24 horas: 335, totalizando 2.817 diagnósticos confirmados para Covid-19.

Os números de óbitos pela Covid-19 no estado também tiveram um aumento nesta quarta, passando de 73 para 76. Segundo a direção do Laboratório Charles Mérieux, os números terão uma subida a cada dia nos próximos dias, depois que o reagente que estava em falta chegou no estado.

A prefeitura municipal se antecipou e fez aquisição de centenas de testes rápidos, como forma de ajudar nas ações desenvolvidas pelo governo do estado. Acontece que a grande procura fez com que o material se acabasse e isso é preocupante, pois Cruzeiro do Sul vem em uma crescente e os casos de infectados avançam.

Cruzeiro do Sul é uma das cidades que mais preocupa a secretaria de saúde, isso por servir de apoio para sete municípios vizinhos, o que deixa o Hospital Regional do Juruá em situação de quase colapso.

As autoridades pedem apoio constante da população, para que neste período de pico mais difícil da doença permaneçam em isolamento social.

O Ministério da saúde tem retardado o envio de testes rápidos para os estado e com isso a carga está por conta das secretarias municipais e estadual de cada localidade, o que pode causar transtornos nos próximos dias.

O Hospital de Campanha que está sendo construído pelo governo do estado, tem previsão de ser entregue entre os dias 10 e 15 de junho, uma preocupação ainda maior de quem ver os números em uma crescente diária.