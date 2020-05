O presidente estadual do Partido Republicano da Ordem Social (PROS), Dêda, teve a sua nomeação divulgada no Diário Oficial do Estado, na edição desta terça-feira (19), para exercer o cargo de Diretor no Instituto de Terras do Acre (ITERACRE).

Seria esta uma grande conquista do governador Gladson Cameli, uma decisão acertada, haja vista que Dêda e a deputada estadual Maria Antônia são de grande relevância no meio político não só na região do Juruá, mas também em todo o estado.

Prova disso é que na região do Juruá, Dêda tem uma história política decorrente de muitos anos. Dêda foi prefeito por quatro mandatos no município de Rodrigues Alves e teve um mandato de vereador no município de Cruzeiro do Sul. Além de ser conhecido por ajudar os mais necessitados junto de sua esposa Maria Antônia.

Já a deputada Maria Antônia também tem mostrado sua força política em se tratando de seus quatro mandatos consecutivos como parlamentar. Além do crescente número de votos em cada processo eleitoral. E essa fama de ajudar quem realmente precisa se estendeu por outros municípios do Acre, onde Dêda e Maria Antônia recebem em troca muito carinho e reconhecimento.

Outra prova da influência do casal na política acreana é que somente com Dêda na presidência estadual do PROS é que o partido teve a oportunidade de crescer significantemente em virtude de muito trabalho feito nos municípios do Acre, nas duas mesorregiões (Vale do Acre e Vale do Juruá).

Como fruto desse trabalho, o PROS hoje conta com quatro pré-candidaturas a chapa majoritária em diferentes municípios do estado do Acre, sendo eles: Arnoldo Lima que é Pré-candidato a prefeito do município de Porto Walter; Richard Oliveira, atual presidente da Câmara de Vereadores e Pré-candidato a prefeito de Capixaba; Jailson Amorim, atual vice-prefeito de Rodrigues Alves e Pré-candidato a prefeito no município; Odeiza Gomes Coelho, Pré-candidata a Prefeita do município de Santa Rosa do Purus.

Além dos 4 pré-candidatos a prefeito, o partido ainda conta com 7 pré-candidatos a vice-prefeito, e mais de 230 pré-candidatos a vereadores em 14 município do Acre para o processo eleitoral deste ano.

O PROS já conta com 6 vereadores que foram eleitos na última eleição e agora com a vinda de mais dez, o número chega a 16 vereadores que fazem parte da família PROS, o partido administra quatro Câmara de vereadores sendo elas de: Bujari, Capixaba, Porto Acre e Brasileia.