O Projeto Anjos do Socorro, idealizado pelo prefeito Ilderlei Cordeiro, avançou mais uma etapa. Nesta terça-feira, 19, entregou cinco ambulâncias que darão apoio as comunidades rurais e unidades sentinelas de Cruzeiro do Sul.

Serão contempladas as comunidades Vila Lagoinha e Santa Luzia; BR -364 e Liberdade; Deracre e Santa Luzia do Pentecoste; Vila São Pedro e Vila Santa Rosa.

O presidente da Câmara Municipal de Cruzeiro do Sul Clodoaldo Rodrigues (Progressistas), esteve prestigiando a solenidade de entrega das Ambulância e ressaltou o grande avanço que isso representa para cada comunidade contemplada.

“Diante do que estamos passando com essa pandemia começamos a perceber ainda mais que a saúde precisa ser melhorada e esse gesto da prefeitura de Cruzeiro do Sul precisa servir de exemplo. As vilas todas tem seu Posto de Saúde e de agora para frente o paciente já poderá ser transferido dependendo do grau de sua enfermidade com mais agilidade, isso por que a ambulância estará na garagem do posto,” disse Clodoaldo.

Residente em uma das Vilas contempladas o vereador falou da expectativa que da comunidade e da gratidão por tamanha conquista.

“Assim como os moradores das Vilas Liberdade, Pentecoste e São Pedro, as populações da Santa Rosa estão muito felizes com a vinda dessa ambulância para nossa comunidade. Aqui eu sempre era cobrado pelas pessoas, que muitas das vezes pela demora de um SAMU, se dirigiam com doentes em carros particulares, até sem os cuidados de profissionais técnicos o que não é recomendado, mas agora tudo melhora com essa nova realidade,” concluiu.