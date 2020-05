O Projeto Anjos do Socorro, idealizado pelo prefeito Ilderlei Cordeiro, avançou mais uma etapa. Nesta terça-feira, 19, entregou cinco ambulâncias que darão apoio as comunidades rurais e unidades sentinelas de Cruzeiro do Sul.

Segundo o prefeito, nesse período de pandemia da Covid-19, as ambulâncias darão apoio as unidades sentinelas de saúde. Após o período de crise, os veículos serão destinados as outras regionais.

“O anjo cuida, protege, resgata, transporta. Esse ‘anjo’ vai dar cada dia mais condições para acesso a saúde. As ambulâncias estarão atendendo as quatro regionais. Quatro estarão dando apoio para as comunidades e uma ambulância ficara na cidade para atender as pessoas que precisam ir até as unidades sentinelas”.

Ainda segundo Ilderlei, também serão disponibilizadas embarcações para fazer o transporte de pacientes das comunidades ribeirinhas. Ilderlei finalizou agradecendo toda sua equipe que idealizou o projeto e ao ex-deputado federal Léo de Brito, responsável pela emenda de uma das ambulâncias.

“Quero finalizar agradecendo ao amigo ex-deputado federal, Léo de Brito, que atendeu o nosso pedido e encaminhou o recurso para compra de uma ambulância, agradecer também à toda minha equipe, a atual secretária Juliana, o ex-secretário Edir e o nosso secretário adjunto, Roberto Holanda, por desenvolverem esse lindo projeto que irá ajudar a salvar a vida de muitas pessoas da zona rural do nosso município”, finalizou.

O vice-prefeito, Zequinha Lima, destaca: “Essas ambulâncias estarão prestando serviços para auxiliar o trabalho da secretaria de Saúde e prefeitura estão prestando nesse momento”.

Para a secretária de Saúde, Juliana Pereira, o projeto foi criado em um momento oportuno, sobretudo devido a pandemia de coronavírus que afeta o país inteiro.

“O projeto nasceu no coração do prefeito para levar acessibilidade a assistência de saúde para as comunidades mais distantes. Nesse momento, essas ambulâncias também irão oferecer um apoio às unidades sentinelas para aquelas pessoas que não tem condições de chegar até as unidades de saúde”.