O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), adquiriu quatro cápsulas de isolamento com pressão negativa, que proporcionam maior segurança para as equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao trasportar pacientes com coronavírus.

As ambulâncias 02 e a Unidade de Suporte Avançado (USA) Covid, que realizam o transporte dos pacientes entre uma unidade e outra, agora serão equipadas com as cápsulas que permitem o isolamento do paciente garantindo menos risco de contágio aos profissionais, acompanhantes e demais usuários que não estejam com o vírus.

As duas cápsulas que já chegaram serão utilizadas no transporte para a UPA do Segundo Distrito, Pronto-Socorro ou Into, dos pacientes que estejam com a Covid-19, protegendo os profissionais e demais pacientes que sejam transportados nas ambulâncias 02 e USA”, explica o médico Pedro Pascoal, coordenador do Samu.

Pascoal disse que as outras duas cápsulas chegarão em breve e serão enviadas para os municípios de Brasileia e Cruzeiro do Sul.