O diretor do Hospital Regional do Juruá Dr. Marcos Lima gravou um vídeo que circula nas redes sociais, com afirmações preocupantes em relação ao atendimento dos casos de COVID-19 na unidade de referência na Região.

Marcos disse que a situação é crítica e que a capacidade de ocupação dos leitos de UTI está comprometida; 100% dos 10 disponíveis estão ocupados e a preocupação é para que ninguém piore e tenha que ficar na fila da angústia.

Outros 21 pacientes estão em enfermarias e segundo o diretor essa semana será desafiadora e de muita preocupação, já que os casos na região só aumentam.

O hospital de campanha está sendo levantado e a previsão é de que fique pronto daqui 30 dias no máximo, até lá a capacidade é a que existe.

O médico pediu apoio da sociedade, para que obedeçam às regras de isolamento social e assim fazer sua parte na guerra cotra o vírus.

Veja o vídeo;