O deputado federal Jesus Sérgio (PDT) protocolou no início desta semana no Ministério da Saúde (MS), um requerimento onde sugere ao órgão ministerial a adoção de medidas de proteção aos profissionais de saúde e aos pacientes durante a pandemia do novo coronavírus.

O parlamentar solicita ao ministério o fortalecimento do SUS com investimentos em equipamentos médico-hospitalares e ampliação dos leitos de UTI, além da construção de hospitais e aquisição imediata de equipamentos de proteção para os profissionais da rede pública de saúde.

Ainda no requerimento, Jesus Sérgio pede que o MS adquira kits de teste do coronavírus e testagem em massa, pois segundo especialistas com a testagem em massa da população os órgãos de saúde conseguem controlar melhor a disseminação da Covid-19.

“O Ministério da Saúde precisa ajudar os estados a enfrentar essa pandemia do coronavírus. É preciso investir nos hospitais e na compra de equipamentos para proteger médicos, enfermeiros e pacientes deste vírus, pois os números de pessoas infectadas aumenta a cada dia no Acre”, afirmou Jesus Sérgio.