O primeiro dia de rodízio de carros em Rio Branco, colocou o estado do Acre com o melhor índice de isolamento social do Brasil, elevado pelo aumento da taxa em Rio Branco. O Índice Rio Branco, na segunda-feira dia 18, quando comparado com as segundas-feiras dos últimos 30 dias, foi o maior.

Os dados são da Inloco – empresa de tecnologia que fornece inteligência a partir de dados de localização. Segundo o georreferenciamento feito pela empresa, NAS primeiras 24 horas de vigência do rodízio o isolamento social em Rio Branco aumentou em 3,5% comparado à segunda-feira, 11, da semana passada.

O rodízio de veículos ENTROU em vigência na última segunda-feira, 18, como medida de combate e como forma de diminuir a circulação do novo coronavírus, em Rio Branco, numa parceria da Prefeitura com o governo do Estado.

Sobre os dados – A Inloco disponibiliza os dados para a Diretoria de Tecnologia da Informação da Prefeitura de Rio Branco, que em parceria com a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), trabalha as informações especializadas por bairros da capital acreana.