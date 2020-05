Vereador Clodoaldo Rodrigues e o secretário de Obras Joel de Cruzeiro do Sul, acompanham de perto a situação do conjunto Mâncio Lima

O Presidente da Câmara municipal, atendeu a solicitação de alguns moradores da comunidade e foi pessoalmente com o secretário de Obras do município ver de perto a situação

Atendendo a um pedido antigo dos moradores do Conjunto Mâncio Lima, na manhã de desta segunda-feira o vereador Clodoaldo Rodrigues (PP) esteve juntamente com o secretário de obras do município de Cruzeiro do Sul, o Sr Joel Queiroz Queiroz, visitando algumas ruas daquele Bairro.

Na ocasião o vereador levou o secretário para conhecer de perto alguns dos problemas relatados por moradores da comunidade, para que estes entrem no cronograma de execuções da secretaria de obras do município.

“Quero agradecer aos amigos moradores do bairro: Evandilson Lima e ao Janderson, que trouxeram as reivindicações até nosso gabinete e de imediato comuniquei ao secretário Joel Queiroz, que fez questão de ir conosco no local e assim ver de perto a necessidade de uma saída para melhoria desse problema, ” disse Clodoaldo.

O vereador ressalta o Trabalho de planejamento desenvolvido pelo prefeito Ilderlei Cordeiro, para recuperar a maioria das ruas da cidade e que mesmo em tempos de difíceis seguem a todo vapor.

A câmara municipal fez sua parte ao aprovar os recursos para infraestrutura da cidade e, assim estaremos sempre sendo parceiro quando as matérias e projetos for para melhorar a vida das pessoas, finalizou o presidente da câmara municipal.