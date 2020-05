Irresponsáveis!! Vereadores João Marcos Luz, Anderson Sandro e Emerson Jarude convocam carreta para desafiar decreto de rodízio de veículos

Os três parlamentares de Rio Branco, em questão, não estão preocupados com o povo e sim em aparecer pra ver se arrumam votos, já que as eleições estão se aproximando. Pois mesmo neste momento de dificuldade, o parlamentar coloca a política a frente de tudo e de todos, indo contra o governo do estado e da prefeitura de Rio Branco.