No último sábado, 16, a cidade de Cruzeiro do Sul registrou novas falhas no sistema de telefonia e internet, quando o serviço foi interrompido por mais de seis horas, correspondendo o período entre 19h a 1h da madrugada de domingo, 17.

Com a coleta de diversas denúncias de consumidores e identificado o descumprimento de esclarecimentos expedidos na última semana de março, o Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon/AC) anuncia que está notificando as empresas Oi, Claro e Vivo pela má prestação de serviços na região do Juruá.

Conforme relatado, as empresas citadas foram cobradas a prestar esclarecimentos a respeito de constantes apagões nas redes de telefonia e internet, o que impossibilitou que os usuários efetuassem ligações ou acionassem chamadas pelas redes sociais, além de não poder utilizar os aplicativos que oferecem produtos e serviços, o que impacta negativamente a economia local, prejudicando fornecedores e consumidores.

“Infelizmente, estas falhas estão se tornando corriqueiras e as companhias telefônicas não estão apresentando os devidos esclarecimentos aos consumidores, que pagam por um serviço que não está sendo de qualidade. Nós, junto com Ministério Público, estamos investigando o caso, aguardando as respostas, acionando as empresas responsáveis”, informa o diretor-presidente do Procon/AC, Diego Rodrigues.

A comunicação é um serviço essencial neste período de pandemia do coronavírus (Covid-19), por isso, se houver qualquer falha na rede de telefonia, os consumidores devem contactar o Procon/AC pelos contatos telefônicos; (68) 3223-7000 de segunda a sexta-feira, das 7 às 13 horas ou 151, e pelo e-mail: procon.acre@ac.gov.br ou acessando a plataforma on-line: consumidor.gov.br