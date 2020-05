Pensando em otimizar ainda mais o atendimento e evitar a circulação de pessoas possivelmente infectadas, a prefeita de Rio Branco, Socorro Neri determinou a instalação de uma farmácia 24 horas na Upa do Segundo Distrito, unidade de referência estadual para atendimento de pacientes com suspeita de Covid-19.

A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) está garantindo que a farmácia comece a funcionar a partir da próxima segunda-feira, 18.

“Esta é a ação coordenada e articulada entre a Prefeitura e o Governo do Estado, no intuito de que os pacientes que forem consultados não precisem se deslocar para as Unidades Básicas de Saúde do município para buscar medicação. Essa medida garante que o paciente ao ser diagnosticado, um caso confirmado ou até mesmo suspeito de Covid, que precisa ir para o isolamento domiciliar tenha maior facilidade no acesso à medicação e que não precise estar circulando na cidade em busca dos remédios”, explicou o gestor da Semsa, Oteniel Almeida.

O secretário informou ainda que ” as ações integradas ao governo do Estado estão ocorrendo conforme a evolução do números de casos e da demanda”.