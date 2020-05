O número de pessoas com testagem positiva para covid-19 pode até triplicar em poucos dias. Isso porque o Laboratório Central de Saúde Pública do Acre (Lacen) está realizando os testes para identificar os infectados pelo novo coronavírus.

“Depois de muita luta finalmente conseguiremos realizar exames de Covid-19 no Lacen. Nosso processo de validação demorou porque a demanda dos laboratórios de referência estava muito alta, mas fomos liberados para executar”, disse Janaína Mazaro, gerente-técnica Lacen. “Estamos recebendo amostras destes municípios desde sexta-feira dia, dia 15, e já iniciamos as análises”, completou.

O boletim da Sesacre divulgado nessa segunda-feira mostrava o número de casos confirmados de covid-19 era de 2.234. No entanto, outros 1.486 casos suspeitos aguardavam o resultado dos exames que estavam represados por falta de reagentes químicos no único laboratório credenciado para o teste no Acre, o Charles Mérieux. Esses componentes essenciais para a realização dos testes chegaram ao Estado no fim de semana.

Somente no Charles Mérieus, 239 exames foram processados. Já com a entrada do Lacen, a expectativa é de todos os testes pendentes sejam realizados. O que deve resultar num rápido crescimento de caos positivos.

“Com a chegada dos insumos para a realização dos testes, no laboratório Charles Mérieux, naturalmente teremos um salto no número de casos positivos, a exemplo do que ocorreu neste domingo, quando tivemos o registro de 129 novos casos. Isso porque vamos começar a divulgar também o resultado dos exames que aguardavam a chegada desse material”, disse o secretário de Estado de Saúde, Alysson Bestene.