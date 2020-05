O Governo do Estado publicou nesta segunda-feira, 18, um novo decreto que prorroga, por mais 15 dias, as medidas restritivas tomadas até então para o combate à pandemia de Covid-19. Assim, o isolamento social do Acre deverá ser mantido até o dia 31 de maio.

O aumento constante do número de casos confirmados para a doença fez com que o governo mantivesse e ampliasse as medidas restritivas. Neste domingo, o estado registrou o número oficial de 1.996 confirmados com Covid-19 e 60 óbitos decorrentes da doença.

A partir desta segunda-feira também se inicia o rodízio de veículos em Rio Branco. Por meio do Decreto Municipal nº 310, fica estabelecido entre os dias 18 e 31 de maio o rodízio de veículos no perímetro urbano da capital. Automóveis com placas cujos dígitos finais sejam ímpares só poderão circular em dias ímpares e veículos com placas com dígitos finais pares estão autorizados a trafegar em dias pares. A restrição é de 24 horas e inclui sábados, domingos e feriados.

De acordo com o decreto, os estabelecimentos que prestam serviços essenciais devem limitar a entrada de clientes para que apenas uma pessoa da família tenha acesso ao interior dos supermercados, por exemplo. As pessoas devem continuar evitando aglomerações, mantendo o distanciamento linear de dois metros, sendo necessária a demarcação e organização de filas, dentro e fora dos estabelecimentos. O limite de clientes depende do tamanho dos locais.

A reabertura das atividades empresariais será realizada de forma gradual e programada e está diretamente relacionada à diminuição do número de casos da Covid-19. O governador Gladson Cameli reiterou que a prioridade neste momento é salvar vidas e que para isso, é primordial que a população entenda a importância de manter o distanciamento social, enquanto o poder público estrutura o sistema de saúde.

Já as escolas, creches, faculdades, centros universitários, igrejas, templos, cinemas, teatros, bares, clubes, academias, casas de shows e boates têm como data prevista para a reabertura o dia 1° de junho.

Confira o decreto publicado nesta segunda-feira, 18: Decreto Nº 5966