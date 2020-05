O clima esquenta nos bastidores políticos, mesmo em meio a Pandemia do COVID-19 as articulações seguem e parece que ganham ares de guerra no Progressistas

Na sexta-feira (16) o blog do jornalista Luiz Carlos Moreira Jorge ‘O Crica’, divulgou detalhes de uma conversa com o governador Gladson Cameli. Na pauta ele externou seu desejo de apoiar a reeleição da prefeita Socorro Neri (PSB) e que gostaria de ver a esposa do senador petecão; Marfisa Galvão de vice.

A notícia ganhou repercussão rápido e parece não ter agradado setores do Progressistas, que de imediato soltou uma declaração através da presidente da executiva Regional, senadora Mailza Gomes.

Mailza afirmou que o Progressista tem três pré-candidatos a prefeito na capital e que continua com este propósito. Os nomes apresentados são do deputado José Bestene, Ney Amorim e Tião Bocalom, que segundo informou Mailza Gomes destes um será anunciado como cabeça de chapa na disputa da prefeitura de Rio Branco.

Os prazos para apresentação dos candidatos ainda estão em curso, mas pela proximidade do período as articulações esquentam e no partido do governador parece que pega fogo.

Nos últimos dois meses, o governador Gladson Cameli e a prefeita Socorro Neri anda bem alinhados nas ações de combate ao COVID-19, os dois ganharam afinidades políticas e isso justifica as declarações do governador, que mesmo não sendo o presidente do Progressistas, é a maior liderança do partido.