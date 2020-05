Para diminuir o avanço do novo coronavírus no Acre, o deputado federal Jesus Sérgio (PDT) destinou o valor de R$ 1 milhão referente à sua emenda de bancada, para investir no combate à Covid-19.

Os recursos já estão na conta do Governo do Acre e deverão ser enviados ao Hospital Sansão Gomes e para a Maternidade Ethel Muriel de Tarauacá. Esses recursos servirão para comprar medicamentos e material de consumo das unidades de saúde.

“Estamos vivendo uma grave crise na saúde, e neste momento é muito importante a nossa luta por recursos federais para ajudar o nosso Estado a combater a disseminação deste vírus, pois precisamos proteger a população”, destacou o deputado Jesus Sérgio.