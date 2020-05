A Secretaria Estadual de Saúde do Acre (Sesacre) já pode investir os recursos destinados pela deputada Perpétua Almeida (PCdoB-AC) para o combate à Covid-19. No total, foram liberados R$ 6.204.762,42.

Eram recursos que estavam reservados anteriormente para casas populares, infraestrutura e equipamentos nos municípios de Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Sena Madureira e Tarauacá. Agora, o Governo poderá redistribuir nas ações de enfrentamento ao coronavírus nessas e em outras cidades. Segundo a deputada, “não há nada mais urgente que a luta contra o coronavírus e é preciso unir forças para combatê-lo”.

Perpétua pretende direcionar novamente essas ações no fim do ano, caso a pandemia tenha sido combatida. “Todos sabemos o quanto esse dinheiro seria importante para as necessidades dessas regiões, mas não podemos fechar nossos olhos para essa grave crise sanitária que o país enfrenta e precisa ser superada. Assim que essa pandemia passar, retomaremos nossos projetos”, afirmou a parlamentar.

Saúde da mulher

Na última semana, Perpétua já havia anunciado a liberação de R$ 3,2 milhões para a Saúde no Acre. Os recursos, também frutos de suas emendas, serão destinados da seguinte maneira: R$ 1 milhão para Rio Branco e outros R$ 2,2 milhões para demais municípios.