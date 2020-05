Após ter tido contato com assessor que testou positivo para Coronavírus, a prefeita de Rio Branco, Socorro Neri está cumprindo isolamento.

“Esse é o momento para mostrar que a responsabilidade em cuidar do próximo é de todos, não importa cargo ou função. Estou sujeita a todas as regras que o cuidado com a saúde de todos impõe” disse a prefeita Socorro Neri.

A informação foi confirmada pela diretora de comunicação Socorro Camelo que também informou que a prefeita não apresenta nenhum sintoma da doença e acompanha a implantação do sistema de rodízio na cidade.