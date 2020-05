A data foi confirmada nesta quinta-feira (14/05) pela Caixa Econômica Federal (CEF), que promete detalhar o cronograma de pagamentos do benefício nesta sexta-feira (15/05) junto com o Ministério da Cidadania.

“Nós começamos na segunda-feira. Amanhã, às 15h da tarde, eu e o ministro Onyx vamos dar todos os detalhes. Mas nós começamos na segunda e faremos toda a questão via mês de nascimento, exatamente para que nós tenhamos uma tranquilidade maior no pagamento. Amanhã a gente detalha”, anunciou o presidente da Caixa Econômica Federal (CEF), Pedro Guimarães, durante a live desta quinta-feira do presidente Jair Bolsonaro.

O calendário de pagamentos da segunda parcela do auxílio emergencial é aguardado há 15 dias pelos 50,5 milhões de brasileiros que já receberam a primeira parcela dos R$ 600. Afinal, o pagamento estava previsto para começar no último dia 27, mas acabou sendo adiado depois que o número de brasileiros elegíveis ao benefício superou as expectativas do governo, levando o Executivo a ampliar o orçamento do programa para mais de R$ 120 bilhões.

O próprio Bolsonaro admitiu, na live desta quinta-feira, que era grande a expectativa da população brasileira pela segunda parcela do auxílio emergencial. “O pessoal estava desesperado, cobrando”, disse o presidente, afirmando que os R$ 600 são um socorro que faz falta aos mais vulneráveis nesse momento de crise.

Forma de pagamento

O governo ainda acabou aproveitando esse atraso para ajustar o cronograma de pagamentos dos R$ 600, com o intuito de evitar a formação de novas filas e aglomerações nas agências da Caixa. Agora, o recurso deve ser liberado, portanto, de forma mais espaçada.

A ideia que vinha sendo ventilada pela Caixa era liberar o auxílio dos trabalhadores nascidos em janeiro em um dia, o dos trabalhadores nascidos em fevereiro cerca de dois dias depois e assim por diante. Essa ideia, porém, passou por ajustes no Ministério da Cidadania. E a decisão final sobre o esquema de pagamentos ficou a cargo do presidente Jair Bolsonaro. Por isso, o anúncio do cronograma completo da segunda parcela do auxílio emergencial será anunciado no Palácio do Planalto nesta sexta-feira.

Ao lado do presidente Bolsonaro, na live desta quinta, Pedro Guimarães garantiu, por sua vez, que o governo vai fazer o pagamento desses 50,5 milhões de brasileiros em tempo recorde.

Contas digitais

O presidente da Caixa também anunciou que todos os 50,5 milhões de brasileiros já contemplados pelo auxílio emergencial receberão uma conta digital gratuita da Caixa. A ideia é facilitar a movimentação dos R$ 600 durante o pagamento dessa segunda parcela. Afinal, a conta digital permite fazer transferências, compras e pagamentos de forma remota e gratuita através do aplicativo Caixa Tem e dispensa, portanto, a necessidade do saque em espécie do auxílio emergencial.

“Para reforçar, nós aumentamos o número, vamos abrir para todas as pessoas do auxílio”, afirmou Guimarães. Ele disse que também vai detalhar a proposta nesta sexta-feira, mas lembrou que, até agora, essas contas digitais só estavam sendo abertas de forma gratuita para os beneficiários do auxílio emergencial que não tinham nenhuma conta bancária antes da pandemia da covid-19. Foram cerca de 20,5 milhões de contas abertas até o momento.

Novos pagamentos

Segundo a Caixa Econômica Federal, entre a noite desta sexta-feira e a manhã de sábado (16/05) também terá início o pagamento da primeira parcela dos R$ 600 para mais um grupo de brasileiros. Ao todo, mais 19 milhões de trabalhadores pediram o auxílio emergencial e ainda aguardam a análise cadastral do governo para saber se terão acesso ao benefício durante a pandemia da covid-19. A promessa do governo, contudo, é concluir a análise de cerca de 14 milhões desses cadastros nesta semana.

“Na sexta à noite, voltamos a pagar mais um lote da primeira parcela que estamos recebendo agora do Ministério da Cidadania”, anunciou Pedro Guimarães, sem dizer, contudo, quanto desses 14 milhões de cadastros foram aprovados para receber o auxílio emergencial. Por Correio Braziliense