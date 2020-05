A Polícia Militar de Jordão, em conjunto com a Polícia Civil, agiram rápido e deram a resposta que a população da cidade pedia mediante a pichação de muros e bancos dos locais públicos por supostos membros de facções do B-13 e do Comando Vermelho.

Conforme prometido pelo Tenente Fortunado, comandante da Polícia Militar no município, os marginais seriam postos atrás das grades logo e que facção nenhuma conseguirá se instalar em Jordão.

”A resposta que a população pedia foi dada. Prendemos seis e vamos continuar em alerta. Qualquer um que pense em transgredir a lei, pense muito, pois bandido no Jordão não se cria”, disse o militar.

No dia 08 de maio, a quadra de grama sintética da cidade foi pichada com iniciais do Bonde dos 13, e na madrugada deste domingo (17), bandidos ligados a facção rival soltaram fogos nos quatro cantos da cidade e picharam o muro do aeroporto.

Todos estão detidos na delegacia para a justiça tomar as providências cabíveis. A Polícia Militar fez sua parte.