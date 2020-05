Segundo Serafim, as imagens que divulgaram e associaram com um churrasco foi um encontro entre ele e o prefeito de Senador Guiomard, André Maia, que esteve em Sena Madureira com um assessor e o motorista, no sábado (9), para falar sobre a produção de asfalto na usina da cidade vizinha.

O prefeito André Maia confirmou que esteve na cidade vizinha em um compromisso de trabalho para visitar a usina de asfalto. Ele contou que chegou por volta das 11h, na hora do almoço, e foi convidado por Mazinho para almoçar com ele.

Maia destacou que tem tomado todos os cuidados, tanto no município que administra, quanto em viagens a trabalho para não ser contaminado com o novo coronavírus. O prefeito criticou a investigação do MP.

“Não tinha churrasco, não avisei o horário certo que ia chegar. Por ser profissional da saúde, tenho tomado todos os cuidados tanto no meu município quanto em viagens. Mantemos o distanciamento, estávamos de máscaras e, claro, tiramos para o almoço. É muito triste em um momento desse de pandemia, com tanta gente morrendo, os sites politiqueiros fazendo matérias sensacionalistas e me admira o MP fazer investigação com meu colega Mazinho, quero me solidarizar a ele”, disse.

Velório

Sobre o velório, o prefeito Mazinho Serafim confirmou que ele e a esposa foram ao velório de uma criança no dia 11, mas seguiram todas as regras de distanciamento e usaram máscaras. Ele ressaltou também que a deputada Meire ainda não sabia que estava com a doença.