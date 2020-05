Nesta remessa foram enviados materiais e Equipamentos de Proteção Individual, medicamentos, materiais médico-hospitalares, álcool 70%, além das cápsulas de proteção conhecidas como Vanessa

Assessoria – As cidades de Porto Walter e Marechal Thaumaturgo que ficam no interior do Acre, com acesso apenas por barco ou avião, receberam mais uma remessa de equipamentos para reforço nas ações de combate ao novo coronavírus. Os materiais foram disponibilizados pelo Governo do Acre, através da Secretária de Estado de Saúde, e foram entregues na manhã deste domingo, 17, no próprio avião particular do governador Gladson Cameli, que foi colocado à disposição do Estado neste momento de crise pela pandemia.

Das duas cidades beneficiadas, Porto Walter é o município que ainda não possui casos confirmados, já Marechal Thaumaturgo tem 11 pessoas infectadas, sendo que 10 se recuperam em isolamento domiciliar e um está internado em uma unidade de saúde. Os casos mais graves da doença, caso haja necessidade serão transferidos e atendidos pela unidade de referência da doença localizada no município de Cruzeiro do Sul.

Nesta remessa foram enviados materiais e Equipamentos de Proteção Individual, medicamentos, materiais médico-hospitalares, álcool 70%, além das cápsulas de proteção conhecidas como Vanessa, criadas para evitar que partículas contaminadas de pessoas em tratamento se dissipem pelo ar e contaminem profissionais de saúde. As cápsulas permitem a circulação do oxigênio e ainda que os pacientes sigam usando os ventiladores auxiliares não invasivos.

“Nós temos percebido por parte do governo do Acre um esforço muito grande para preparar e equipar municípios do interior do Estado que por serem isolados acabam se tornando mais vulneráveis em caso de contaminação pela doença. Neste domingo, foi enviada uma nova remessa de equipamentos e materiais médico-hospitalares para Porto Walter e Marechal. A parceria com os municípios é fundamental e nossa preocupação é sempre mantê-los abastecidos”, destaca Raquel Batista, diretora-executiva da Secretaria de Estado de Saúde na região do Juruá.