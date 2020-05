Assessoria – Sem medir esforços e empenhando uma verdadeira força tarefa no enfrentamento ao novo coronavírus, o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), enviou na manhã deste sábado, 16, cerca de 300 quilos de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e materiais médico-hospitalares ao município de Jordão.

Os materiais vão desde álcool etílico 70% até porta-agulhas e tesouras. Segundo a coordenadora da Divisão de Material Médico-Hospitalar, Rossana Freitas, são recursos empenhados pelo Estado para a aquisição desses materiais.

“São recursos do Estado e alguns materiais também foram enviados pelo Ministério da Saúde para atender aos municípios”, explicou.

Desde o início da epidemia no Acre, sendo enérgico a partir da confirmação dos três primeiros casos, o governador Gladson Cameli trabalha incansavelmente para dar assistência à população dos municípios acreanos, dessa maneira permitindo que os materiais fossem levados ao Jordão na aeronave do Estado.

Assim, o secretário de Estado de Saúde do Acre, Alysson Bestene, destaca que o trabalho está sendo realizado em conformidade com as determinações do governador. “Estamos trabalhando seguindo a determinação do governador Gladson Cameli, para garantir um atendimento de qualidade em todo o Estado e a segurança dos nossos profissionais. Mesmo nos municípios mais isolados estamos atendendo as demandas e trabalhando em unidade com as prefeituras pelo nosso povo”, enfatizou.