O município de Epitaciolândia teve um grande aumento no número de pessoas infectadas por coronavírus, de 3 o número subiu para 13 casos confirmados, de acordo com o boletim deste domingo (17).

Já no município vizinho, dois novos casos foram confirmados, Brasileia hoje totaliza 4 casos de pessoas infectadas por coronavírus.

O número oficial de contaminados salta de 1.876 para 1.996, neste domingo, 17. Destes, 792 receberam alta por não apresentarem mais a doença no organismo. Entretanto, 59 pacientes seguem internados, sendo que 17 encontram-se em estado grave na UTI.

O número de óbitos pela Covid-19 no estado também teve um aumento neste domingo, passando de 59 para 62.

As informações são do Centro de Infectologia Charles Mérieux, repassadas ao Departamento de Vigilância em Saúde, órgão da Secretaria de Estado de Saúde do Acre.

O primeiro óbito é de um homem, cujas iniciais são D. P. A., de 76 anos, com comorbidade informada. O idoso deu entrada na Upa do 2º Distrito no dia 9 de maio e veio a óbito dia 11.

A segundo morte é de um jovem de 16 anos, cujas iniciais são J. E. F, que estava internado no Hospital Santa Juliana. Ele não possuía comorbidade. Pela primeira vez o Acre registra a morte de um jovem vítima da Covid-19.

A terceira vítima da doença é um homem, cujas iniciais são D. P. S. S., de 61 anos, que estava internado no Pronto-Socorro de Rio Branco. Não há informações se ele possuía outras comorbidades.

Mais cinco óbitos seguem aguardando o resultado do teste para Covid-19.

Confira o boletim na integra:

BOLETIM_COVID-19_ACRE_17_05_2020