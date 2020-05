“Não podemos deixar de trabalhar, mas desse jeito fica difícil. Entra de tudo no estado e passa por nós, caminhoneiros, notas e gente de viagens são parados. A Vigilância pede para lavarem as mãos”, lamentou.

Diante do questionamento levantado, a Secretaria de Estado da Fazenda do Acre vem a público esclarecer a respeito dos serviços de desinfecção e limpeza ocorridos no Posto Fiscal da Tucandeira após a estadia do grupo de 50 peruanos no local.