O presidente da Câmara de vereadores do município de Bujari, Adaildo Oliveira (PROS), vem através desta nota prestar homenagem a todos os garis do município, que exercem sua profissão com zelo e responsabilidade, pelo seu dia.

Hoje, 16 de maio, é o Dia do Gari, e o presidente do poder legislativo não poderia deixar de homenagear esses profissionais guerreiros que trabalham incessantemente pela cidade, mesmo em tempos adversos como agora.

Mesmo durante essa pandemia, eles estão nas ruas trabalhando, ajudando a cidade e a população a atravessar esse momento tão difícil. Vocês merecem todas as homenagens e nosso eterno agradecimento.

“O gari é um profissional que tem um papel fundamental em nosso município de Bujari, e hoje é o dia de reconhecermos esta importância. Desde já quero parabenizar a todos os garis que exercem sua profissão com amor e responsabilidade”, destacou o parlamentar.