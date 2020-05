A unidade Básica de Saúde Raimunda Porfirio de Brito, referência para os diagnósticos e tratamento do coronavírus no Bujari, passará a abrir todos os sabado, das 07:00 as 12:00, visando atender as pessoas com sintomas da Covid-19.

Para isso a prefeitura de Bujari, através da Secretaria Municipal de Saúde, resolveu disponibilizar uma equipe de profissionais, que irá contar com um médico, dois técnicos em enfermagem, e dois enfermeiros, e uma recepcionista, no atendimento ao público.

A coordenadora de Atenção Básica em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Bujari, Patricia Mandrotti, informou que, pessoas com sintomas característicos, como: tosse, febre e cansaço a mais de oito dias, podem procurar o centro de saúde, que serão atendidas com a testagem rápida para Covid-19.

A Unidade Básica de Saúde, Maria Iza Viana, continuará com os atendimentos de rotina, entre eles teste do pezinho, vacinação, pré-natal, curativos, renovação de receitas, e pequenos procedimentos. O horário e os dias de atendimento da Unidade de Saúde Maria Iza Viana, permanecem normais. De segunda a sexta, das 07:00 as 17:00.

De acordo com o Secretário Municipal de Saúde de Bujari, Eder Fidelis após reunião com o Prefeito Romualdo Araújo, determinou que todas as ações de combate a pandemia fossem ampliadas, para que um maior número de pessoas receba o atendimento necessário para conter a doença.

Ele destacou ainda a importância dos cuidados necessários, a serem tomados pelas pessoas, já informados pelos órgãos de saúde pública, para que os métodos preventivos e de higiene contra a Covid-19 ajude a combater a propagação do Coronavírus, e os números de casos não aumentem.