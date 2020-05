O policial, que não teve o nome nem a idade divulgados, entrou no presídio com uma sacola contendo 50g de maconha e 50g de pasta base de cocaína.

O Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen-AC) informou, em nota, que o setor de Inteligência do Foc levantou informações de que o policial entraria com o entorpecente que seria destinado ao pavilhão D da unidade prisional.