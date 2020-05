O Acre registra 82 novos casos de contaminação por coronavírus, nas últimas 24 horas. Assim, o número oficial de contaminados salta de 1.785 para 1.867, neste sábado, 16. Destes, 737 receberam alta por não apresentarem mais a doença no organismo.

O número de óbitos pela pandemia no estado também teve um aumento neste sábado, passando de 57 para 59. As informações são do Centro de Infectologia Charles Mérieux, repassadas ao Departamento de Vigilância em Saúde, órgão da Secretaria de Estado de Saúde do Acre.

Os últimos casos confirmados da doença no estado continuam sendo apenas dos testes rápidos. Com a chegada de 5.262 materiais reagentes para realizar as extrações de resultados para Covid-19, os resultados de RT-PCR de coronavírus começaram a sair no final da tarde deste sábado, mas os dados só constarão no boletim de domingo, 17.

No Acre, até o momento, são 7.419 notificações, sendo 4.027 (54,3%) descartados e 1.525 seguem aguardando resultado de exame laboratorial.

O primeiro óbito positivo para Covid-19 confirmado neste sábado é de um homem, cujas iniciais são O. B., de 76 anos, sem comorbidade informada. O idoso deu entrada no Pronto-Socorro de Rio Branco do dia 13 de maio, e veio a óbito nesta sexta, dia 15.

A outra morte é do paciente T. C. A., de 71 anos, que faleceu neste sábado, 16, na UTI do Hospital Santa Juliana. Não há informações se o paciente possuía comorbidades.

Confira o boletim na integra: