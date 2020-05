Mais um tentativa de fuga foi registrada no Complexo Penitenciário Francisco D’ Oliveira Conde (Foc) em Rio Branco, nesta sexta-feira (15), quando cinco detentos do pavilhão Q, cela A/4, foram flagrados fazendo um buraco na parede na tentativa de fugir da unidade.

No último domingo (10), dois detentos foram capturados e o preso Rodrigo Duarte Gomes conseguiu deixar a unidade. Eles fizeram fizeram um buraco na parede da cela 16 do pavilhão P, onde oito presos cumpriam pena.

O instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen-AC) informou que a equipe de policiais penais que estava no plantão encontrou o buraco na parede e retirou os detentos do local.

O grupo foi encaminhado para o isolamento preventivo e, posteriormente, vai responder um processo administrativo disciplinar.

Ainda neste sábado (16), eles devem ser encaminhados para a Delegacia de Flagrantes (Defla) onde deve ser feito o registro da ocorrência.

Além disso, o Iapen-AC informou que o grupo chegou recentemente ao FOC e que estava no pavilhão Q cumprindo o período de quarentena.

Fuga no interior

Além do registro de fuga na capital, esta semana, dois presos também fugiram, na última terça-feira (12), da Unidade Penitenciária do Quinari, em Senador Guiomard, no interior do Acre. Outros três presos que também tentaram fugir foram recapturados pelos policiais penais.

Os dois detentos já foram recapturados. O primeiro foi Nelinho Ferreira Lima recapturado na entrada da cidade na quinta (14), dois dias depois da fuga. No mesmo dia, Jhon Kenedy Souza Barbosa se entregou para a polícia. Por Alcinete Gadelha, G1 Acre