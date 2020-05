Um novo balanço da Receita Federal no Acre, divulgado nesta sexta-feira (15), mostra que na última semana foram recebidas 1.489 declarações do imposto de renda. Desde a abertura do prazo, 46.761 contribuintes já prestaram contas com o fisco federal.

Ao todo, o estado deve receber 79 mil declarações. Até o dia 30 de junho, prazo final para a entrega, a Receita ainda deve receber mais de 32 mil declarações.

Os dados estão atualizados até a manhã desta sexta. O prazo de entrega da declaração foi estendido até 30 de junho e o vencimento das cotas também foi prorrogado. A primeira cota vence no dia 30 de junho, enquanto as demais vencem no último dia útil dos meses subsequentes.

A exigência de informar o número constante no recibo de entrega da última declaração de ajuste anual foi retirada. Em toda a 2ª Região Fiscal, composta pelos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima já recebeu a declaração de 726.938 contribuintes.

Em toda a região, 1.383.000 devem prestar conta com o fisco federal até o final do prazo. O site da Receita reúne todas as informações necessárias para a declaração. Do G1 Acre