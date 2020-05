Jogadoras do Atlético Acreano recebem ajuda de custo do clube. A diretoria...

Jogadoras do Atlético Acreano recebem ajuda de custo do clube. A diretoria pagou uma auxilio de R$ 600

O Atlético Acreano é o representante do estado no Brasileiro Feminino da série A-2. Jogadores do time feminino do Atlético receberam ajuda de custo do clube.