O Governo do Estado divulgou o resultado preliminar da prova de títulos referente ao concurso público para a formação de cadastro de reserva do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Acre (Idaf).

O concurso irá prover vagas para o instituto nos cargos de técnico em defesa agropecuária e florestal, engenheiro agrônomo, engenheiro florestal e médico veterinário, com lotação em várias cidades do Acre.

O candidato que estiver interessado, poderá solicitar revisão do resultado preliminar da prova de títulos por meio de um link disponível no site www.ibade.org.br, das 8 horas do dia 18 de maio, até as 18 horas do dia 19 de maio de 2020, observando o horário local da cidade de Rio Branco.

Mais informações referentes ao concurso poderão ser obtidas também por meio do site www.ibade.org.br ou pelo e-mail atendimento@ibade.org.br.

Vale lembrar que o concurso público tem o objetivo de fortalecer as ações do Estado para transformar o Acre em zona livre de aftosa sem vacinação. A mudança do status sanitário do Acre almeja uma série de investimentos no Instituto de Defesa; dentre eles, um dos mais importantes é a ampliação do seu quadro técnico.

Edital nº 016 – Resultado preliminar da Prova de Títulos – 13-05-20