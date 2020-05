Educação do Acre anuncia corte de 30% em contratos de prestadores de serviços e planeja economizar R$ 3 milhões

Com os cortes, a SEE afirmou que deve economizar R$ 3 milhões. Em nota, a SEE divulgou a medida nesta quinta-feira (14). Medida afeta merendeiras, motoristas e monitores de escolas da rede pública do Acre.