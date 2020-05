Desde o início da pandemia, o Instituto de Administração Penitenciária do Acre foi uma das pastas mais afetadas pela Covid-19. Dados atualizados do boletim do Iapen, divulgados nesta sexta-feira (15), mostram que os casos confirmados entre servidores estão concentrados em três unidades: Cruzeiro do Sul, Senador Guiomard e Rio Branco, a maior do estado.

Ao todo, 72 servidores foram acometidos pela doença. O G1 tentou saber como estavam os casos distribuídos por unidades, mas o Iapen não quis detalhar os casos.

Ao todo, o estado tem 10 unidades prisionais. No entanto, os 11 casos entre presos são confirmados apenas em Rio Branco e Senador Guiomard. Antes mesmo de ter os primeiros casos, o Iapen tem tomado medidas para conter o avanço da doença dentro do sistema prisional, mas os casos continuam subindo.

Casos em servidores

Em todo o sistema penitenciário, há 72 casos de Covid-19 entre os servidores, sendo que 69 são policiais penais e três servidores administrativos. Dos casos confirmados, 39 estão curados e, inclusive, 32 já voltaram às suas atividades.

Além disso, 27 exames de servidores permanecem em análise. Entre os que estão com a doença com a doença e do grupo de risco, o Iapen contabiliza 182 afastamentos. Destes, 33 são servidores administrativos e 149 são policiais penais.

Casos nos presos

Dos 50 casos suspeitos entre a população carcerária, foram confirmados 11 presos com a doença. O boletim mostra ainda que 33 detentos seguem aguardando o resultado de exames e dois que estavam doentes já foram considerados curados.

Foi na unidade de Senador Guiomard, no interior do estado, que o Acre registrou a primeira morte dentro do sistema. José Raimundo, de 51 anos, morreu no dia 1º de maio, mas a confirmação da morte por Covid-19 só saiu cinco dias depois.

José Raimundo cumpria pena no pavilhão do posto médico por conta da diabetes. Além disso, a limpeza e higienização de celas, alojamentos, guaritas e todos os espaços que o preso esteve foram reforçadas para evitar a proliferação da doença na unidade.

Entre os presos confirmados com a doença, um é monitorado e não está dentro da unidade.

Fiscalização do MP

A pedido do Ministério Público, o Iapen fez um plano de contingência para conter o avanço da Covid-19 nas unidades prisionais do estado. Além disso, as visitas continuam suspensas desde 17 de março. Alimentos, kits de higiene e cartas são entregues à uma equipe do Iapen, que destina esse material aos presos.

Existe um cronograma para as entregas para evitar aglomerações. Em Rio Branco, o número de atendimentos chega a 200.

Além da pandemia, o Iapen tem sofrido algumas crises. Uma delas foi um princípio de rebelião em abril deste ano. Na ação, 50 presos ficaram feridos e alguns deles tiveram ferimentos graves, como amputação de dedos e comprometimento da face.

No início deste mês, o Ministério Público do Acre (MP-AC) abriu uma investigação para saber se houve excesso por parte do Grupo Penitenciário de Operações Especiais (Gpoe) ao conter a ação do presos, que iniciou porque estavam sem água há alguns dias.

Ainda esta semana, a direção do Iapen teve que gerenciar uma nova crise. A empresa que fornece alimentação aos presos ameaçou não prestar mais o serviço por falta de pagamento. A informação foi dado pelo MP.

Ainda na quinta-feira (14), uma decisão da Justiça determinou que a alimentação não fosse interrompida. A empresa também chegou a informar que havia negociado parte da dívida com o Iapen.