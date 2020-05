Com 200 atendimentos por dia, as equipes do Núcleo de Apoio à Família (NAF) adotaram algumas medidas para evitar aglomerações e tumultos na entrega das cartas para os presos. Há rodízio nas entregas e as equipes atendem em um espaço no Polo Moveleiro de Rio Branco.

Até esta quinta-feira (14), o NAF calcula que já entregou mais de 2,5 mil cartas de familiares para os presos das unidades do estado. A ideia é respeitar as medidas de isolamento, mas garantir o vínculo familiar dos presos durante a pandemia.

Antes de serem entregues aos detentos, assim como os demais itens, as cartas passam por uma análise das equipes técnicas e de segurança.

“Estamos tentando dar maior celeridade no processo e ficamos o tempo todo orientando as famílias, pedindo para se afastarem, que usem máscaras, mas, na medida do possível, vamos conseguindo controlar”, explicou a chefe do Departamento de Reintegração Social, Liliane Moura.

Rodízio

Para evitar aglomeração, Liliane disse que é feito um rodízio na entrega. Se o pavilhão da unidade prisional for muito grande e populoso, as equipes atendem apenas os familiares daqueles presos no dia. Já em caso de pavilhões menores, são atendidas as famílias de presos de até dois pavilhões no dia.

“As pessoas do interior, por exemplo, autorizamos que reunissem duas ou três pessoas e mandassem por uma só, para não ter que sair do interior. Temos feito assim, o possível para que não gere aglomerações. Temos uma população carcerária muito grande. Só no Complexo em Rio Branco temos quatro mil presos”, destacou.

Para orientar os familiares, Liliane disse que criou um grupo do Facebook para divulgar informações e orientações sobre os dias de entregas, quem pode ir no local e quantas pessoas

“Criei pelo Facebook um grupo de famílias, tem 500 membros, então, todos os informativos e orientações mando no grupo. Também por meio de nota mesmo que a comunicação faça e fizemos também entrevistas [com os veículos de comunicação] para informar, além de cartazes pregados em nossas instituições”, detalhou.

Liliane acrescentou ainda que é recomendado ir apenas um parente fazer a entrega dos alimentos e das correspondências. Pessoas do grupo de risco do novo coronavírus não podem ir.

“Temos apoio da Vigilância Sanitária, já estiveram lá para fazer essa orientação desde a outra vez. O espaço foi escolhido justamente aberto porque o NAF funciona no Aviário, que é uma sala fechada com ar condicionado, mas sempre dá muita gente e é o dia todo. A gente mudou para nosso pólo que é um lugar aberto e arejado. Ficamos o tempo todo tentando afastar as pessoas”, argumentou.

A profissional acredita que faltem apenas mil presos para receberem a correspondência dos parentes. Nessa quinta, as equipes receberam as cartas e alimentos dos presos do pavilhão R do Complexo Prisional Francisco d’ Oliveira Conde (FOC), na capital acrena, e da Unidade Prisional Quinari, em Senador Guiomard.

Já na sexta (15), é a vez dos parentes do pavilhão O do FOC fazerem a entrega.

Por Aline Nascimento, G1 Acre