A forma rápida e transparente do governo do Acre em tornar públicas as informações exatas de dados suspeitos e confirmados diariamente em relação à pandemia do novo coronavírus fez o Estado ganhar destaque, saltando para o nível alto, 5ª posição no ranking nacional do Índice de Transparência da Covid-19 (ICT-19).

Além disso, o Acre está entre os estados mais transparentes do Brasil, com média de 88 pontos, que mantém a divulgação de dados detalhados sobre a doença, disponibilizando microdados para download e informando a taxa de ocupação de leitos exclusivos para tratamento de Covid-19.

Para o governador Gladson Cameli, que desde o início da pandemia no estado determinou total transparência nas ações de combate e prevenção ao coronavírus e, principalmente, detalhando as estratégias que o governo está adotando para enfrentar a evolução da doença, evitando também que a população não fosse contaminada com as chamadas fake news, alcançar a 5ª posição nacional de transparência da Covid-19 mostra que o Acre está no caminho certo.

“Sempre fui transparente também em meus posicionamentos desde o início da pandemia no nosso estado. Meu compromisso é salvar vidas, manter a população segura e garantir todos os recursos possíveis para a nossa saúde, com contratação de profissionais, aquisição de equipamentos, respiradores e estrutura física adequada. Alcançar o nível alto no ranking nacional de transparência da Covid-19 comprova que a relação entre governo e a sociedade está mais próxima e transparente”, destaca Cameli.

No Portal do Governo, além das notícias veiculadas diariamente, é possível o acesso à plataforma Transparência & Monitoramento, onde o Governo do Estado mostra transparência nos gastos públicos com as ações de enfrentamento à pandemia do novo coronavírus no Acre, que já registra mais de 1.740 casos confirmados e 55 mortes em consequência da doença.

Criada pelo Departamento de Tecnologia da Informação da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), o portal atende às recomendações do Ministério Público Estadual (MPAC) que solicita a centralização de informações em portais de transparência sobre compras e aquisições referentes ao enfrentamento à pandemia.