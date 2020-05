Um dia após o crime e usando a mesma roupa, o suspeito chegou a participar de uma live de uma igreja tocando violão. A informação foi divulgada nesta quinta (14) pelo delegado Leonardo Santa Bárbara, titular da Delegacia Especializada de Combate a Roubos e Extorsões (Decore).

“Tínhamos imagens dele, foi rastreado e, a partir daí, fizemos a representação para o juiz para expedição do mandado de busca e apreensão e assim que foi deferido, nós fomos à casa dele. Foi encontrado com ele o celular da vítima, alguns instrumentos que ele roubou e também foram apreendidas as vestimentas que ele usou no dia do crime”, afirmou o delegado.