As entregas de cestas básicas do Programa Cesta Feliz continuam. O prefeito Ilderlei Cordeiro entregou nesta quinta-feira, 14, sacolões para as famílias dos alunos da APAE de Cruzeiro do Sul. Ao todo, foram doadas 170 cestas.

Segundo o prefeito, a doação contou com a ajuda de um empresário local que preferiu não se identificar.

“Esse é um gesto de amor porque alimento é vida. Estamos trabalhando para dar todo o apoio para nossa população, inclusive com o aporte alimentar. E a APAE é uma instituição que faz um trabalho muito bonito. Quero agradecer a esse empresário também que nos ajudou”.

A sócia -fundadora APAE Cruzeiro do Sul, Caren Carvalho, agradeceu a doação e afirmou que as cestas básicas chegaram em boa hora.

“As famílias dos nossos alunos estão passando por muitas dificuldades por conta da crise, então as cestas básicas chegaram em uma hora muito oportuna. Esse é um momento em que todos estão precisando, um momento muito difícil para todos”.