Assessoria – O Governo do Estado do Acre realizou uma reunião por meio de videoconferência para apresentação das ações nas áreas de Governo e Habitação da Caixa Econômica Federal (CEF). Os representantes do banco aproveitaram a oportunidade para agradecer o apoio do Governo do Estado na organização das filas e parabenizou a gestão do governador Gladson Cameli pelas medidas adotadas para conter o avanço do coronavírus no Acre.

A apresentação iniciou com o engenheiro Ramon Silva dos Santos, gerente de filial de Governo da CEF, falando sobre as várias oportunidades oferecidas pela CEF na área de Governo, entre elas o Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa), programas sociais, políticas públicas e consultorias especializadas em concessões de serviços públicos ou de obras públicas.

O engenheiro civil da Caixa, Simon Tupac Alvarez Catalan, apresentou as novas medidas adotadas pela CEF na área de habitação, levando em consideração a situação de pandemia. Ele também informou que a Caixa está em tratativa com o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, sobre a retomada do Programa Nacional de Habitação Rural no Acre.

O vice-governador Major Rocha agradeceu, em nome do Governo do Estado, e destacou a aproximação das instituições financeiras. “Estamos vivendo um momento muito difícil e é importante essa aproximação do Estado com as entidades financeiras para facilitar a vida das pessoas”, disse.