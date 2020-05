O deputado federal Jesus Sérgio (PDT) enviou nesta quinta-feira (14) um requerimento ao Ministério da Educação (MEC), onde sugere o adiamento das provas do ENEM 2020, pois o Brasil passa por um momento delicado diante da pandemia do novo coronavírus com medidas de isolamento social, e sem previsão para voltar a normalidade.

O parlamentar justifica ainda sua solicitação afirmando que os alunos do Ensino Médio, público alvo do ENEM, deveriam estar em sala de aula se preparando para as provas que darão ingresso ao Ensino Superior, no entanto, estão sem aulas presenciais desde março.

” A pandemia do novo coronavírus levou à suspensão das aulas e, infelizmente, poucos alunos têm condições de estudar em casa. Hoje, 40% dos alunos não possuem espaço adequado para estudo domiciliar e 70% dos lares de classes D e E não tem acesso às facilidades das ferramentas do mundo virtual. A preparação, portanto, e a igualdade de condições, necessária para tornar justo o concurso, está seriamente comprometida pela pandemia”, afirmou Jesus Sérgio.

Jesus Sérgio sugere também que o MEC determine a nova data do ENEM após a conclusão do ano letivo de 2020, nos termos que determina a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB).