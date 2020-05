Que acompanha os bastidores da política por trás da Pandemia, consegue perceber que os Tucanos seguem a mesma postura do MDB em relação ao governo Gladson Cameli (Progressistas)

O fato do PSDB é vice e tem como missão auxiliar para que as ações do governo possam caminhar e dar certo, mas o que fica claro é que o vice-governador Major Rocha segue adotou a estratégia de se deslocar do parceiro Gladson faz algum tempo.

Quem tem dado mais trabalho ao governo nos últimos dias não é nenhum deputado da oposição, mas sim os próprios aliados do PSDB: Major Rocha seu vice e o deputado Cadmiel Bomfim, que estão furiosos por conta do projeto de titulação dos militares acreanos.

O Ministério Público orientou e o governador acatou a suspensão do adicional de titulação da categoria, o que deixou o você-governador e o deputado Cadmiel contrariados.

Rocha gravou um vídeo bastante chateado, alegando que a pauta não tinha nada que ir para ALEAC em forma de projeto, apenas deveria ser tratado internamente pela PGE – Procuradoria Geral do Estado e assim ser acatada pelo palácio Rio Branco.

O deputado Cadmiel Bomfim que inclusive é militar ficou furioso, soltou nota e fez coro com os descontentes, se juntando assim com a posição do seu líder Major Rocha.

Veja o Vídeo: